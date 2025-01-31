Denizli'de Roma, Bizans ve Hellenistik dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video
Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bizans, Roma ve Hellenistik dönemlerine ait olduğu tespit edilen 220 adet gümüş ve bronz tarihi obje ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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