Denizli'de sahte alkol can aldı | Video
Denizli’de sahte alkol aldığı iddia edilen tekstil sahibi, yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Lüleburgaz'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.04.2023 | 10:24
00:49
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30
01:28
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 29.04.2023 | 10:08
01:18
05:12
Prof. Dr. Maden: "Karadeniz gazı bir başlangıç, devamı gelecek" | Video 29.04.2023 | 09:46
02:02
Küçükçekmece’de karton yüklü kamyon alev aldı | Video 29.04.2023 | 09:46
06:08
Gazipaşa'da dere taştı, domates serası sular altında kaldı | Video 29.04.2023 | 09:38
01:04
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem | Video 29.04.2023 | 09:37
04:27
Beylikdüzü’nde bir garip hırsızlık: Apartmanın zil panelini çaldı | Video 29.04.2023 | 09:37
01:05
Denizli'de sahte alkol can aldı | Video 29.04.2023 | 09:37
03:16
Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video 28.04.2023 | 22:13
26:02
01:17
03:06
Eyüpsultan'da su borusu patladı, tramvaylar mahsur kaldı | Video 28.04.2023 | 16:25
00:45
Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü! | Video 28.04.2023 | 16:39
01:54
01:03
İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı | Video 28.04.2023 | 16:15
03:54
Bobinaj dükkanı alevlere teslim oldu | Video 28.04.2023 | 15:48
03:19
Yaya geçidinden geçerken araç böyle çarptı: 1 ölü | Video 28.04.2023 | 15:35
06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11