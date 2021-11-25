Denizli'de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı | Video
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Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanlar sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.
Sonbaharın gelmesiyle oluşan güzelliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde ise 1100 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölü'ne çıkan yolda bulunan ormanlık alanlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Görüntüsüyle kendine hayran bırakan ormanlık alan yeşil, sarı ve kahverengi tonlarının birleşmesiyle kendine hayran bıraktı.
Görkemli manzara eşliğinde yolculuk yapan vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek, anı ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Buldan'ın ormanlık alanlarının eşsiz güzelliği ise havadan drone ile görüntülendi.