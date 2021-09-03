Video Yaşam Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı

Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı

Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı
03.09.2021 | 08:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video 00:51
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video 03.09.2021 | 09:56
Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video 00:16
Bisikletli kapkaççı tutuklandı | Video 03.09.2021 | 09:57
Son dakika: İstanbul’da yağmur etkili oluyor 03:42
Son dakika: İstanbul'da yağmur etkili oluyor 03.09.2021 | 08:53
Denizli’de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 01:54
Denizli'de trafo merkezinde yangın... 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı 03.09.2021 | 08:53
Genç kız Beni kaçırdılar dedi, 10 metreden kendini boşluğa bıraktı | Video 06:48
Genç kız "Beni kaçırdılar" dedi, 10 metreden kendini boşluğa bıraktı | Video 03.09.2021 | 09:29
Esenyurt’ta düğün sonu iki aile arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 01:48
Esenyurt'ta düğün sonu iki aile arasındaki silahlı kavga kamerada | Video 03.09.2021 | 09:31
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu | Video 00:43
Benzinlikte otomobilin içinde ölü bulundu | Video 03.09.2021 | 09:23
Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı | Video 01:44
Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı | Video 03.09.2021 | 08:47
İstanbul’da gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 01:33
İstanbul'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu | Video 03.09.2021 | 08:47
ABD’de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor | Video 01:37
ABD'de Ida Kasırgası dehşeti yaşanıyor; yollar kapandı, yardım çağrıları geldi! Can kaybı giderek artıyor | Video 03.09.2021 | 01:47
Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video 01:01
Yangın helikopterine böyle sevindi “Aslanım benim, Allah’ına kurban senin” | Video 03.09.2021 | 01:33
Müteahhitlerin alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı | Video 02:57
Müteahhitlerin alacak verecek kavgasında kan aktı: 4 yaralı | Video 02.09.2021 | 22:32
Akdeniz fokunun ahtapot avı kamerada | Video 01:30
Akdeniz fokunun ahtapot avı kamerada | Video 02.09.2021 | 22:21
ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video 00:29
ABD’de özel jet binanın üzerine düştü | Video 02.09.2021 | 19:27
Usta oyuncu Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı! Ferhan Şensoy’un cenazesi Teşvikiye Camii’nden defnedildi... | Video 05:25
Usta oyuncu Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlandı! Ferhan Şensoy'un cenazesi Teşvikiye Camii'nden defnedildi... | Video 02.09.2021 | 17:43
Antalya’da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem’in ayağını ısırdı 01:38
Antalya'da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem'in ayağını ısırdı 02.09.2021 | 13:37
Satın alma bahanesiyle incelediği bileziği böyle çalıp kaçtı | Video 00:33
Satın alma bahanesiyle incelediği bileziği böyle çalıp kaçtı | Video 02.09.2021 | 16:25
Yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda | Video 01:15
Yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda | Video 02.09.2021 | 16:19
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı | Video 01:03
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı | Video 02.09.2021 | 16:19
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video 01:19
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video 02.09.2021 | 16:01

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli Acıpayam Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan trafo merkezinde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İlçelere yeniden elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA