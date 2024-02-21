Video Yaşam Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video
Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video

Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video

21.02.2024 | 08:55

Denizli’de akraba ziyaretine giden anne ve oğlunun içerisinde bulunduğu transit araç şarampole uçtu. Oğluyla birlikte araçtan fırlayan anne olay yerinde yaşamını yitirirken, ziyaret için onların gelmesini bekleyen kız kardeşin feryatları yürekleri dağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Merkezefendi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Necip Deda idaresindeki transit araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Deda ve annesi Melike Deda (43) şarampole yuvarlanan araçtan fırladı. 72 metre aşağıya düşen araçtan yaralı halde kurtulan Necip Deda, yola kadar çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan Necip Deda'yı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Araçtan yaklaşık 10 metre ileriye savrulduğu belirlenen anne Melike Deda'nın ise yapılan sağlık kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Deda'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Melike Deda'nın oğluyla birlikte Altınyayla Mahallesi'ndeki ikametinden Denizli kent merkezinde yaşayan kız kardeşinin evine ziyarete gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Melike Deda'nın kız kardeşini ise polis ve sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Deda'nın cansız bedeninin cenaze aracına yükleneceği esnada kız kardeşinin feryadı ise yürekleri burktu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:01
Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.02.2024 | 08:55
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 00:26
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı | Video 21.02.2024 | 08:56
Üvey annesini kardeşinin yanında kafasından silahla vurarak öldüren şahıs kamerada 01:30
Üvey annesini kardeşinin yanında kafasından silahla vurarak öldüren şahıs kamerada 20.02.2024 | 21:19
Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu 02:28
Kızıla boyanan gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu 20.02.2024 | 21:19
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 03:33
Otel çalışanından 150 bin dolarlık vurgun 20.02.2024 | 18:48
Marmara Denizi’nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 00:41
Marmara Denizi'nde batan gemiden cesedin çıkarıldığı anlar! 20.02.2024 | 15:28
Tiny House trendi yükselişte | Video 08:25
"Tiny House" trendi yükselişte | Video 20.02.2024 | 14:33
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 03:47
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video 20.02.2024 | 12:11
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video 00:44
CHP’li Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un afişlerini indirtmeye devam ediyor | Video 20.02.2024 | 12:32
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 03:21
Beylikdüzü’nde aracın yayaların arasına dalma anı kamerada | Video 20.02.2024 | 12:10
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:22
Mercek-12 Operasyonlarında bin 131 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.02.2024 | 12:10
İstanbul’da Eşime neden selektör yaptın? tartışması kamerada | Video 01:03
İstanbul’da "Eşime neden selektör yaptın?" tartışması kamerada | Video 20.02.2024 | 10:29
İstanbul’da takside kan donduran olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar | Video 03:11
İstanbul’da takside kan donduran olay: "Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar" | Video 20.02.2024 | 10:11
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 01:03
Sultanbeyli’de otobüste 2 kadının saç baş birbirine girdiği kavga kamerada | Video 20.02.2024 | 10:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:41
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 20.02.2024 | 09:36
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 01:13
Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum böyle görüntülendi | Video 20.02.2024 | 09:33
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 03:45
Kayıtlara ölü olarak geçen afetzede vatandaş, bankayı yaşadığına inandıramıyor | Video 20.02.2024 | 09:33
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 01:27
Çember-12 Operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı | Video 20.02.2024 | 08:59
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD’de buluştu | Video 01:58
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video 20.02.2024 | 08:14
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 00:31
SABAH, genç makine stajyerinin sevgilisine gönderdiği son videoya ulaştı | Video 20.02.2024 | 06:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA