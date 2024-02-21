Denizli'de transit araç 72 metre aşağıya uçtu! 1 ölü, 1 yaralı | Video
Denizli’de akraba ziyaretine giden anne ve oğlunun içerisinde bulunduğu transit araç şarampole uçtu. Oğluyla birlikte araçtan fırlayan anne olay yerinde yaşamını yitirirken, ziyaret için onların gelmesini bekleyen kız kardeşin feryatları yürekleri dağladı.
Öte yandan, Melike Deda'nın oğluyla birlikte Altınyayla Mahallesi'ndeki ikametinden Denizli kent merkezinde yaşayan kız kardeşinin evine ziyarete gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Melike Deda'nın kız kardeşini ise polis ve sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Deda'nın cansız bedeninin cenaze aracına yükleneceği esnada kız kardeşinin feryadı ise yürekleri burktu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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