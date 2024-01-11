Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 11.01.2024 | 09:33 Denizli Emniyet Müdürlüğü, ilçeler arasındaki yollarda yoğun sis ve zeminin ıslak olması nedeniyle araç sürücülerine uyarılarda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de ilçeler arasındaki yollarda 10 Ocak 09.00 saatleri itibaren etkili olan yoğun sis hayata olumsuz etkiledi. Yağışlarında ardından ise yolların kayganlık olduğu belirtildi. Araç sürücüleri dörtlü sinyallerini yakarak ilerleye bildi. Sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.Denizli Emniyet Müdürlüğü, 10 Ocak tarihinde saat 09.00 itibaren Antalya yolu 16 km-22 km arası, Denizli-Çardak Ali Kurt (27 km) ve Çardak (46 km) ilçeleri arası, Denizli Serinhisar Yeşilova Yolu 37 km ve 57 km arası, Denizli Kale Akyar Sarıabat 51 ve 60 kilometre arasında havanın yoğun sisli olduğunu ve zeminin ıslak olduğunu açıkladı. Araç sürücülerinin yol boyunca dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.