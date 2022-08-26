Video Yaşam Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video
Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video

Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video

26.08.2022 | 09:17

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 2’si ağır 28 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan aldığı 34 yolcu ve 3 personel ile İstanbul seferini yapmak üzere yola çıkan Abdullah E. (53) yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Rampası'ndan inişe geçtiği esnada yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürüsünün tüm çabalarına rağmen bir süre zikzaklar çizen otobüs, geldiği istikamete geri dönerek refüje devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu hurdaya dönen araçtan tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 28 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale, Merkezefendi, Serinhisar ve Acıpayam ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

YAŞADIKLARI ŞOKU ATLATAMADILAR
Kazadan yara almadan kurutulan 6 yolcu ve personel, yaşadıkları şokun etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güvenlik güçlerinin otobüsün içerisi ve altında arama yaptıkları aramalarda eşlik eden şoför Abdullah E., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Firma yetkilileri tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan diğer yolcular, bölgeye gelen başka bir araçla Denizli kent merkezine ulaştırıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını ifade eden yolculardan birisi, "Alanya'dan Çanakkale'ye gidiyorduk. Araba birden yavaş yavaş savruldu. En son kaydı ve otobüs yan yattı. Biz de korktuk, epeyce çığlık sesleri vardı. Emniyet kemerim takılıydı ve bu sayede düşmedim. Kaza sonrası kendi çabalarımla otobüsten çıktım" dedi.

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