Denizli'deki operasyonlarda uyuşturucu taciri 22 kişi tutuklandı | Video

Denizli polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara geçit vermiyor. Ekipler son olarak il merkezine uyuşturucu tacirleri vasıtasıyla uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ekipler tespit ettikleri aracı kent merkezine girdiği anda durdurdu. Araca ve tacirlere yönelik yapılan operasyonda, narkotik köpeği İsko'nun araç içersinde arama yaptı. Narkotik köpeği İsko yaptığı aramada, bagaj kısmında esrar maddesi ve hoparlör içerisine zulalanmış eroin maddesi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit ettiği 20 şüpheli şahsı da yakaladı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan operasyonda, bin 154 kilogram metamfetamin maddesi, 43 gram eroin maddesi, 485 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği ve 3 adet hassas terazi düzenekleri ele geçirildi.

Her iki olayda da gözaltına alınan 22 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkartıldı. Hakimlikçe 22 şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.