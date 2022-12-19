Depoda 12 milyon 150 bin adet kaçak dolum sigara ele geçirildi: 1 tutuklama | Video
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Adana polisinin bir depoya yaptığı baskında 12 milyon 150 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklandı.