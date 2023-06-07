Depoda uyuşturucu çoğaltan zehir tacirlerine operasyon | Video 07.06.2023 | 11:24 Adana’da sıvı metamfetamini çeşitli kimyasallar karıştırarak çoğalttığı ileri sürülen şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana polisi, bir depoda 4 zehir tacirinin sıvı metamfetamini çeşitli kimyasallar karıştırarak çoğalttığı bilgisine ulaştı. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen polisi gören zanlılar, kaçmaya başladı. Bir süre sonra yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken depoda yapılan aramada 205 litre sıvı metamfetamin, 62 litre asetik anhidrit ve 75 litre ara kimyasal maddeler ele geçirdi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların son adresi cezaevi oldu.

DEPOYA OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmada 4 şüphelinin, sıvı metamfetamini içerisine çeşitli kimyasallar karıştırarak çoğalttığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen narkotik polisi, tekstil malzemelerini saklamak için kiralandığı belirlenen depoya 10 ekip ve zırhlı araçlarla baskın yaptı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Narkotik polisinin geldiğini gören depodaki şüpheliler M.T. (32), İ.K. (42) ile yabancı uyruklu R.F. (42) ve M.K. (43) koşarak, kaçmaya başladı. Dikenli tellerden tırmanarak boş arazide koşan şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Depoda arama yapan ekipler, 205 litre sıvı metamfetamin, 62 litre asetik anhidrit ve 75 litre ara kimyasal maddeler ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları reddedip, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.