Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Bir binanın çöktüğü anlar kamerada | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci deprem anında cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntüde bir binanın sallanması ile arkadaki başka bir binanın da çökme anları yansıdı.