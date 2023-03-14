Video Yaşam Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Raflar, ürünler devrildi, insanlar panikle kaçtı | Video
Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Raflar, ürünler devrildi, insanlar panikle kaçtı | Video

Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Raflar, ürünler devrildi, insanlar panikle kaçtı | Video

14.03.2023 | 14:51

Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; raflar, ürünlerin devrilmesi ve insanların panikle kaçışmaları yer aldı.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.

O anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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