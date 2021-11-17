Deprem anında kafeterya içerisinde böyle bayıldı | Video

Merkez üssü Düzce'de meydana gelen 5.3 şiddetindeki depremin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme yakalanan çoğu vatandaş kendilerini can havliyle sokağa atarken bazı vatandaşlar deprem son bulana kadar masa altında kaldı. Bir kadının ise deprem esnasında kafeteryada telefonla konuştuğu esnada bayıldığı anlar da kameralara yansıdı.