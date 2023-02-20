Deprem anını gözyaşları ile anlattı | Video
Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin kuvvetli hissedildiği Mersin'de bazı vatandaşlar ateş başında beklemeye başladı. Depreme evde yalnızken yakalanan Durdane Nergiz, o anları gözyaşları arasında anlattı.
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