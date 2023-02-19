Deprem, Berit dağında da yarılmalara neden oldu | Video 19.02.2023 | 10:37 Kahramanmaraş merkezli depremler Berit dağında da yarılmalara neden oldu. Deprem sonrası yağan kara rağmen yarılmalar havadan görüntülerle gözlemlenebildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise yaralandı. 10 ilde ağır yıkıma neden olan deprem çevreye de zarar verdi. Göksun ilçesinde ise 3 bin rakımı geçen Berit dağının eteklerin de de depremle birlikte yarılmalar meydana geldi. Depremden sonra yağan kara rağmen izler dikkat çekti. Kar nedeniyle şuanda ulaşımı zor olan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kar altındaki yarık izlerinin metrelerce devam ettiği gözlemlendi.