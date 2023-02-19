Deprem, Berit dağında da yarılmalara neden oldu | Video
Kahramanmaraş merkezli depremler Berit dağında da yarılmalara neden oldu. Deprem sonrası yağan kara rağmen yarılmalar havadan görüntülerle gözlemlenebildi.
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