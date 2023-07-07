Deprem bölgesinde örnek davranış: Bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti | Video 07.07.2023 | 12:19 Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs , yolda bulduğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Ali Altunpark, sabah saatlerinde emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL parayla döviz almak için evden çıktı. Altunpark, bankaya gittiğindeyse paranın yanında olmadığını fark etti. Yaşlı adam, yaptığı kontrollerde parayı bulamadı ve parasının kaybolduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Altunpark'ı bir süre sonra parayı bulan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Ömer Akdağ aradı ve kaybettiği paranın kendisinde olduğunu söyledi. Kaybettiği 50 bin TL'sini Suriyeli Akdağ'dan teslim alan yaşlı adam, yaşadığı mutlulukla 2 bin TL'de ödül verdi.

"ÇOK İYİ BİR İNSANMIŞ, HELAL SÜT EMMİŞ"

Ali Altunpark, kaybettiği parayı bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Saat 8-8,5 buçuk civarı evden aşağı indim. Parayı da beyaz bir poşete koymuştum. Parayla döviz almaya gidecektim. Parayı arabanın üzerine koydum, arabanın üzerinde parayı unutmuşum. Çarşıya geldiğimde, paranın olmadığını fark ettim. Suriyeli bir arkadaş bulmuş rabbim razı olsun. Çok iyi bir insanmış, helal süt emmiş bir insanmış" dedi.

Suriyeli Ömer Akdağ'da bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim ettiğini söyledi.