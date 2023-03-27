Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 27.03.2023 | 12:19 Deprem bölgesinde yaklaşık 1 ay görev yapan Uşak Haydi polis ekipleri, kente dönüş yapar yapmaz sokakta yaşayan hayvanları besledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) yüz yılın afeti olarak adlandırılan deprem bölgesindeki yardım çalışmalarının ardından kente döndü. Uzun bir sürenin ardından kente gelen ekipler ayaklarının tozuyla sokak hayvanları için çalışma başlattı. Bu çerçevede büyük bir duyarlılık gösteren ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpekleri elleriyle beslerken, mama kaplarına da mama doldururdu