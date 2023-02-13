Deprem bölgesinden Mersin'e 14 bin 735 yaralı geldi | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlardan 14 bin 735 kişinin hava, kara ve deniz yoluyla Mersin'e getirilerek tedavi altına alındığı, tedavileri tamamlananların da taburcu edildiği bildirildi.
TCG İskenderun gemisinin Mersin Limanı'na gelerek demirlediği Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımında yaralıların çok sayıda ambulansla hastaneye sevki de dron ile görüntülendi.
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