Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem için yardıma giden ekiplerin kış şartlarında zorlu yolculuğu sürüyor. Ekiplerin deprem bölgesine ulaşabilmek için kar yağışı ve tipi sıvanı verdiği anlar kameraya böyle yansıdı.