Video Yaşam Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video
Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video

Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video

07.02.2023 | 00:47

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem için yardıma giden ekiplerin kış şartlarında zorlu yolculuğu sürüyor. Ekiplerin deprem bölgesine ulaşabilmek için kar yağışı ve tipi sıvanı verdiği anlar kameraya böyle yansıdı.

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