Video Yaşam Deprem Diyarbakır’ı bir kez daha vurdu: Yıkılan apartmanlarda kurtarma ekipleri yaralandı | Video
Deprem Diyarbakır’ı bir kez daha vurdu: Yıkılan apartmanlarda kurtarma ekipleri yaralandı | Video

Deprem Diyarbakır’ı bir kez daha vurdu: Yıkılan apartmanlarda kurtarma ekipleri yaralandı | Video

06.02.2023 | 14:13

Diyarbakır’da ikinci deprem enkaz alanlarını tekrar yıktı, Galeria Sitesi bir kez daha çöktü. Ofis semtinde kurtarma ekibi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'ı bir kez daha vurdu. Enkaz alanlarından ikinci yıkım gerçekleşti. Bir kurtarma görevlisi yaralandı. Yenişehir İlçesi Galeria Sitesi'nde çalışma sırasında bir göçük daha meydana geldi. Ofis Semti'nde ise kurtarma görevlisi bir kişi sarsıntı sonrası enkazın arasında sıkıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralı görevli ambulansla hastaneye götürülürken bazı enkaz alanlarında çalışma kısa süreliğine durduruldu. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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