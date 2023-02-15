Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! "Sadece vazelin yedik!" | Video 15.02.2023 | 11:06 Kahramanmaş'ta enkaz altında kalan Polat çifti, 202. saatte kurtarıldı. Enkaz altından yürüyerek çıkan Muharrem Polat, "Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik" ifadelerini kullandı. Kar suyu içtiklerini de belirten Polat, yaşadıkları kabus dolu günleri şu sözlerle anlattı… VİDEO DEVAM EDİYOR

Deprem olduğunda telefonunu kaybettiğini anlatan Polat, "Depremin ilk günü telefonlar kayıptı. Alarmı 08.45'e kurmuştum, alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışığıyla idare ettik." dedi. Enkaz altındaki 2 çocuklarının hayatını kaybettiğini, kucaklarındaki 6 aylık bebeklerini de hayatta tutmak için çok uğraştıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Enkaz altında hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. Tabii sıkıntı yaşatır mı bilmiyorum ağzımız bayağı bir kapanmıştı. Bir yemek kaşığı kadar kendi imkanımızla erittik, orada beklettik onu da içemedik zaten tekrardan tükürdük. 6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim sabah vefat etti."