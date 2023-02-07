Video Yaşam Deprem enkazından gelen sevindiren haber! 4 kişi, 27 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı | Video
Deprem enkazından gelen sevindiren haber! 4 kişi, 27 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı | Video

Deprem enkazından gelen sevindiren haber! 4 kişi, 27 saatin sonunda sağ olarak kurtarıldı | Video

07.02.2023 | 08:26

İHH Amasya ekibi Kahramanmaraş'taki enkazda arama kurtarma çalışmalarında 4 kişiyi sağ olarak kurtardı

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