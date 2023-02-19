Video Yaşam Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video
Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video

Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video

19.02.2023 | 10:38

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, 7.7’lik ilk deprem esnasında yıkılan binanın balkonundan sokağa savrulan cep telefonunu açan bir kişinin haber vermesi üzerine bir aileden 4 kişi kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yıkık- ağır hasarlı bina sayısı 5 Bin 578 olarak tespit edildi. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki Mazıcı Apartmanı çöktü. Çökme anında evin balkonundan dışarı savrulan cep telefonu, hayat kurtardı. Ekin ailesine ulaşmak isteyen akrabaları, aradığı telefonu açan yabancı uyruklu bir kişinin binanın çöktüğünü söylemesi üzerine bölgeye gitti. Aile fertleri, enkaz altında kalan 4 yakınını enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.
Eşi, iki kızı ve oğlu Muhammed ile enkaz altında kaldıklarını belirten İlhami Ekin (58), depremde ve oğlu Muhammed'i (18) kaybettiklerini kaydetti. Ekin ailesinin Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

"BİZİM TELEFON AŞAĞIYA DÜŞÜNCE BAŞKASI ALIP KONUŞMUŞ"
Çöken binanın enkazında akrabalarının kendileri ile nasıl iletişime geçtiklerini anlatan İlhami Ekin, " İlk depremde 5 kişilik aile enkaz altında kaldık. Oğlumu kaybettim. Eşim ve diğer çocuklarımla enkazın altından hepimiz kırık dökük çıktık. Allah, razı olsun bizi oradan çıkardılar. Bizim telefon aşağıya düşünce başkası alıp konuşmuş. Kayınlar, çocukları önceki depremlerde hasar gören evimizin yıkılacağını düşünmüş ve aramışlardır. Allah'tan da ümit kesilmez, üç kızım ve bir oğlum ile birlikte oturuyorduk. Oğlumu enkaz altında kaybettim. Bizler de yaralı olarak kurtulduk. Benim telefon camdan fırladığı için birileri dışarıdakiler ile konuşmuş ve 'enkaz altındakilerin hepsi ölmüş' demiş. Bizimkiler 'İlhan ben size ulaşamıyorum' demiş, telefona cevap veren Suriye uyruklu bir komşum ise ' Ben İlhan değilim, bina komple yıkıldı, kimse sağ kalmadı' demiş. Bizimkiler de bunu duyduktan sonra koşarak bizi kurtarmaya geldiler ve bir buçuk saatte bizim enkaza ulaştılar. Üstten kazmaya başladılar ve delik açtılar. Daha sonra hepimizi çıkardılar" dedi.

"OĞLUMUN HEDEFİ SUBAYLIK VE YÜZBAŞI OLMAKTI, ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU"
Depremde hayatını kaybettiği oğlunun en büyük hayalinin asker olmak olduğunu kaydeden Ekin, " Sadece oğlum vefat etti. Onun acısı büyük. Demek ki Allah onu bizden daha çok sevdi. Oğlum, melek oldu gitti. Oğlumun hedefi subay olmaktı. Asker olup, şehit olmak istiyordu. O kadar saf ve temizdi ki, uygun olmayan bir şey bile gördüğünde başını çevirip gözlerini kapatırdı. O kadar duygulu, o kadar mutlu bir kişiliğe sahipti" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video 05:50
Deprem esnasında balkondan savrulan telefon 4 kişiyi hayata bağladı | Video 19.02.2023 | 10:38
Deprem, Berit dağında da yarılmalara neden oldu | Video 01:09
Deprem, Berit dağında da yarılmalara neden oldu | Video 19.02.2023 | 10:37
Depremin ilk görüntüsünü o paylaşmıştı! Benim için uzaylı bile dediler | Video 00:45
Depremin ilk görüntüsünü o paylaşmıştı! "Benim için uzaylı bile dediler" | Video 19.02.2023 | 10:18
İslahiye’de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video 00:35
İslahiye'de deprem operasyonu: 7 tutuklu | Video 19.02.2023 | 09:48
Kahramanmaraş’taki depremin ardından ürküten görüntü! Şehri toz bulutu kapladı | Video 02:10
Kahramanmaraş'taki depremin ardından ürküten görüntü! Şehri toz bulutu kapladı | Video 19.02.2023 | 09:44
Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor | Video 02:43
Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor | Video 19.02.2023 | 09:38
Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video 01:04
Enkazdan kurtulan 11 yaşındaki mahmut, ziyaretine Arda Güler’i bekliyor | Video 19.02.2023 | 09:38
Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk | Video 03:17
Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı "Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk" | Video 19.02.2023 | 08:38
Mimar Sinan’ın eseri 449 yıllık külliye bu kez depremzedelere ev sahipliği yapıyor | Video 05:56
Mimar Sinan’ın eseri 449 yıllık külliye bu kez depremzedelere ev sahipliği yapıyor | Video 19.02.2023 | 08:41
Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı | Video 02:07
Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı | Video 19.02.2023 | 08:38
Paris’te AVM’de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 00:12
Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 18.02.2023 | 23:01
MAKE ekibi enkaza girip yaralı kediyi kurtardı | Video 04:02
MAKE ekibi enkaza girip yaralı kediyi kurtardı | Video 18.02.2023 | 21:57
Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 01:18
Adıyaman’da 842 personel sahada | Video 18.02.2023 | 16:48
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! AFAD vefat sayısındaki son durumu paylaştı | Video 02:28
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! AFAD vefat sayısındaki son durumu paylaştı | Video 18.02.2023 | 16:52
SABAH.com.tr ekibi İskenderun Yenişehir’de bulunan Katolik Kilisesi’ni havadan görüntüledi | Video 00:48
SABAH.com.tr ekibi İskenderun Yenişehir'de bulunan Katolik Kilisesi’ni havadan görüntüledi | Video 18.02.2023 | 16:32
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 03:06
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 18.02.2023 | 16:06
Kahramanmaraş’ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü | Video 03:35
Kahramanmaraş'ta fay hattının geçtiği tarlalar ikiye bölündü | Video 18.02.2023 | 15:30
Depremde vefat eden Taha Duymaz’a acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz | Video 01:23
Depremde vefat eden Taha Duymaz'a acı veda! "Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz" | Video 18.02.2023 | 14:45
Depremzede minikler çadır kuran asker abilerine yardım etti | Video 00:26
Depremzede minikler çadır kuran asker abilerine yardım etti | Video 18.02.2023 | 15:21
Furkan Apartmanı’nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu... | Video 04:20
Furkan Apartmanı'nın ön inceleme raporu tamamlandı! Şok gerçek ortaya çıktı: 51 kişiye mezar olmuştu... | Video 18.02.2023 | 14:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA