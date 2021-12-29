Video Yaşam Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor | Video
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor | Video

Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor | Video

29.12.2021 | 12:57

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Malatya'nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söylediler.

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