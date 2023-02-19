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Deprem mezarlıkları da vurdu, onlarca mezar tahrip oldu | Video

Deprem mezarlıkları da vurdu, onlarca mezar tahrip oldu | Video

19.02.2023 | 15:26

Adıyaman’da deprem sebebiyle çok sayıda mezar zarar gördü. Bazı mermer mezarlar devrilirken, mezar taşları da kırıldı.

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Kahramanmaraş merkez üslü depremlerden etkilenen Adıyaman'da mezarlıklar da tahrip oldu. Deprem sebebiyle Adıyaman il merkezinde bulunan Adıyaman Şehir Mezarlığındaki çok sayıda mezar zarar gördü. Mezarlıktaki mermer mezarlar devrilirken, bazı taş mezarlar çöktü, mezar taşları da yerinden sökülerek kırıldı.

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