Video Yaşam Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video
Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video

Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video

11.03.2023 | 10:13

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında bir caminin gövdesi yıkılırken, minaresi ayakta kalmayı başardı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası şehir genelinde bulunan camilerde de büyük hasarlar oluştu, özellikle bir çok minare yıkıldı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Sümer Mahallesinde bulunan ve 1990 yılında yapılan Osman Gazi Camii'nde ise tam tersi durum meydana geldi. Depremler sonrası caminin gövdesi yıkılırken, minaresi ise ayakta kalmayı başardı.

Sümer Mahallesi sakinlerinden Yaşar Büyükkurt, caminin yıkıldığını minarenin ise ayakta kaldığına dikkat çekerek "Deprem gecesi televizyon düştü yere, biz de uyandık. İçeride bir uğultu koptu, bizi bir sağa bir sola vurdu. Deprem esnasında sanki evin içinde fırtına kotu. Kendimizi evden dışarıya zor attık. Allah tarafından gelen bir şey. Şimdiye kadar olmayan bir şey. Bu cami 1990 yılında açıldı. Şimdiye kadar bir sıkıntı yoktu ama bu depremde yıkıldı. Normalde caminin minaresi yıkılır camiler ayakta kaldırdı ama bu camide tersi oldu. Cami yıkıldı minare ayakta kaldı" dedi.

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