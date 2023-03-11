Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında bir caminin gövdesi yıkılırken, minaresi ayakta kalmayı başardı.
Sümer Mahallesi sakinlerinden Yaşar Büyükkurt, caminin yıkıldığını minarenin ise ayakta kaldığına dikkat çekerek "Deprem gecesi televizyon düştü yere, biz de uyandık. İçeride bir uğultu koptu, bizi bir sağa bir sola vurdu. Deprem esnasında sanki evin içinde fırtına kotu. Kendimizi evden dışarıya zor attık. Allah tarafından gelen bir şey. Şimdiye kadar olmayan bir şey. Bu cami 1990 yılında açıldı. Şimdiye kadar bir sıkıntı yoktu ama bu depremde yıkıldı. Normalde caminin minaresi yıkılır camiler ayakta kaldırdı ama bu camide tersi oldu. Cami yıkıldı minare ayakta kaldı" dedi.
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