Video Yaşam Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video

Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video

20.02.2023 | 16:05

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Hatay’da yıkılan binaların oluşturduğu enkaz fpv dron ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Deprem'den etkilenen iller arasında bulunan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da yıkımların büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Fpv dron ile havadan görüntülenen Hatay'da yıkılan binaların çokluğu dikkat çekti. Görüntülerde yıkılan ve hasar gören binaların olduğu görülüyor. Öte yandan binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazlar da yapıların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri Piyanist filmini andırdı | Video 01:10
Yıkılan binaların arasında yükselen piyano sesleri "Piyanist" filmini andırdı | Video 20.02.2023 | 16:04
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 04:12
Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 20.02.2023 | 16:05
Terapi köpekleri işbaşında | Video 03:49
Terapi köpekleri işbaşında | Video 20.02.2023 | 15:51
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video 08:34
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi hakkında açıklama | Video 20.02.2023 | 14:11
Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video 05:07
Müge Anlı devreye girdi! Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, aranıyor | Video 20.02.2023 | 14:21
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 03:49
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 20.02.2023 | 14:15
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 01:21
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 20.02.2023 | 14:11
Şanlıurfa’da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video 00:32
Şanlıurfa'da 7 katlı binada meydana gelen tüpgaz patlama anı kamerada | Video 20.02.2023 | 13:42
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 06:09
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 20.02.2023 | 12:59
‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video 01:28
‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video 20.02.2023 | 12:52
Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video 02:52
Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video 20.02.2023 | 11:09
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 03:00
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 20.02.2023 | 10:47
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yardım edin çığlıkları yürekleri dağladı | Video 01:41
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Yardım edin" çığlıkları yürekleri dağladı | Video 20.02.2023 | 10:47
KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:28
KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.02.2023 | 10:43
Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! Yeryüzünün yerinden oynadığı gün | Video 05:25
Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! "Yeryüzünün yerinden oynadığı gün" | Video 20.02.2023 | 10:30
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 02:11
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 20.02.2023 | 09:45
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 03:31
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 20.02.2023 | 09:29
Hatay’da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 07:22
Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 20.02.2023 | 08:29
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti | Video 04:02
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti | Video 20.02.2023 | 08:22
Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı! Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu | Video 04:57
Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı! Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu | Video 20.02.2023 | 08:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA