Deprem sonrası enkaza dönen binalar böyle görüntülendi | Video 20.02.2023 | 16:05 Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Hatay’da yıkılan binaların oluşturduğu enkaz fpv dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Deprem'den etkilenen iller arasında bulunan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da yıkımların büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Fpv dron ile havadan görüntülenen Hatay'da yıkılan binaların çokluğu dikkat çekti. Görüntülerde yıkılan ve hasar gören binaların olduğu görülüyor. Öte yandan binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazlar da yapıların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.