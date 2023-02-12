Deprem sonrası oluşan Hatay'da dev çatlaklar dünyayı hayrete düşürüyor | Video
Kahramanmaraş merkezli depremin 6. gününde, depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem nedeniyle Hatay'ı Halep'e bağlayan yollarda oluşan korkunç yarık ve çatlakları görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video 12.02.2023 | 13:44
03:11
AFAD gönüllüsü: "Baraj patladı yalanı, çalışmaları aksattı" | Video 12.02.2023 | 13:25
03:52
01:18
Çadırdaki depremzedeler duygularını SABAH TV'ye anlattı | Video 12.02.2023 | 12:23
01:45
00:47
01:11
152 saat sonra kurtarılan Ahmet'in ilk sözleri: "Amca su istiyorum" | Video 12.02.2023 | 12:47
08:30
02:29
00:13
03:23
00:23
00:51
00:44
00:25
04:57
00:28
Hatay'da 150. saatte kurtarılan kız çocuğu, herkese umut oldu | Video 12.02.2023 | 10:44
00:44
00:17
01:24
Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı | Video 12.02.2023 | 10:07