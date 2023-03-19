Deprem sonrasında Türkiye’nin ilk cami olan Habib-i Neccar Camii de yıkıldı | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen binlerce kişinin ölümü, on binlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremler, evlerin yanı sıra çok sayıda tarihi yapıya da zarar verdi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından birçok vatandaşın ziyarete geldiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılarda ciddi hasar aldı. Bu yapılardan, 1938 yılında inşa edilen Hatay Devleti Meclisi, 18’inci yüzyılda yapılan Antakya Ulu Camii ve 7’inci yüzyılda inşa edilen Türkiye’nin ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami deprem sonrasında yerle bir oldu. Yaşanan depremin ardından binaların yanı sıra Antakya’nın tarihi dokusu da ciddi derecede hasar aldı. Bu yaşanan hasar hem havadan hem karadan görüntülendi.