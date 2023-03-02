Deprem uzmanından Malatya uyarısı: "Yeni depremler olabilir" | Video

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda deprem uzmanı olan Doç. Dr. Onur Onat, “Malatya, Hekimhan Ovacık üzerinde ilerleyen bir fay hattı var. Buraya bir yüklenmeden bahsediliyor bunun oluşması ilerleyen süreçte yeni bir deprem üretme potansiyeline sahip” dedi.