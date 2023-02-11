Depremde 6'ncı gün: Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girildi. Enkaza dönen depremin merkezindeki son durum dron ile havadan görüntülendi.
Bir çok yeri toz bulutu kaplarken, 6'ıncı günde de herkese umut olacak bir ses için ekipler çalışmasına devam ediyor.
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