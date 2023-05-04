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Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı, hem ağlattı | Video

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı, hem ağlattı | Video

04.05.2023 | 13:39

Kahramanmaraş merkezli depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun Edirne konserinde, hem koristler hem vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

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Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan; 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve 2019-2020'de Kültür Bakanlığı Özel Ödülü alan koro, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybetti.

Antakya Medeniyetler Korosu, depremde yıkılan şehirlerde yaraların sarılması için AB Türkiye Delegasyonu'nun mali desteğiyle Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa'da dayanışma konserleri düzenliyor.

Bu çerçevede 'Birlikte Daha Güçlü' sloganıyla gerçekleştirilecek olan konserlerin ilk durağı Edirne oldu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Salona sığmayan katılımcılar konseri ayakta ve yere oturarak dinledi.

Koro, konserlerinde depremlerde kaybettiği 7 üyesi olan Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına şarkılar seslendirdi. Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri, katılımcılara bazen duygu, bazen ise neşe dolu anlar yaşattı. Bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkazdan sağ çıkarılan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaşadıklarını anlatırken, depremzedelere destek çağıısı yaparak yaşadıklarını anlattı.

'KONSERDE BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU'
Tırın Şırnak'tan geldiğini ve içinde ne olduğunu sorduğunu belirten Özfırat, "Şırnak'tan gelen tırda battaniye, çocuk bezi ve ekmek vardı. O ekmekten versene dedim. Ama ekmek bayat dedi. O ekmekten istedim hayatımda yediğim en güzel ekmekti. Bu kadar lezzetli bir ekmek hayatım boyunca yememiştim. Ta kalkıp Şırnak'tan Hatay'a gelmiş ve herkes o arabaya bir şeyler vermiş. Biz böyle güzel bir milletiz" diyerek birlik ve beraberliğin önemine değindi.

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