Depremde ağır hasar alan 56 yıllık kaymakamlık binası birkaç darbeyle yıkıldı | Video
Asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yarım asırlık binanın iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir olması ise dikkat çekti.
Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
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