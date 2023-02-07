Depremde çöken binadan 42 saat sonra kedi sağ kurtarıldı | Video
Osmaniye'de depremde çöken binada çalışma yapan kurtarma ekipleri 42 saat sonra bir kediyi sağ olarak çıkardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Enkazdaki anne-babaya ilk müdahaleyi sağlıkçı kızları yaptı | Video 08.02.2023 | 00:13
01:00
Depremde çöken binadan 42 saat sonra kedi sağ kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 23:13
00:51
Kahramanmaraş'ta anne ile bebeği enkazdan sağ kurtarıldı 07.02.2023 | 22:47
00:06
02:06
03:24
02:13
4 Yaşındaki Asmin Hasret'in mucize kurtuluşunu A Haber görüntüledi | Video 07.02.2023 | 16:30
02:35
02:02
01:28
01:30
01:39
Ayaz ve ablası Ece Su'nun enkazdan kurtulma anı kamerada | Video 07.02.2023 | 13:50
01:46
Gaziantep'te 24 saat sonra gelen kurtuluş | Video 07.02.2023 | 14:50
05:19
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı böyle beklediler | Video 07.02.2023 | 14:30
01:14
Enkaz altından bir kadını sağ çıkaran komando gözyaşlarını tutamadı | Video 07.02.2023 | 14:28
01:30
28:24
00:13
Depremle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı | Video 07.02.2023 | 13:12
03:18
Gönüllülerin deprem bölgesine gidişleri sürüyor | Video 07.02.2023 | 13:30