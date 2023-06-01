Depremde çöken kuruyemiş dükkanı enkazında kalan ayçiçekleri boy verdi | Video 01.06.2023 | 11:00 Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası çöken bir kuruyemiş dükkanının kaldırılan enkazının olduğu yerde ayçiçeklerinin boy vermesi dikkat çekti. Vatandaşlar gördükleri karşısında "Çok farklı, çok duygusal bir sahne" diyerek düşüncelerini ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 155 gün geride kaldı. Şehirde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edilirken, enkaz kaldırma çalışmaları da son bulma noktasına geldi. Asrın Felaketi olarak nitelendirilen afet sonrasında depremin belki de en ikonik görüntüleri Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayda alındı. İlçeye bağlı Azerbaycan Bulvarında bulunan ve depremde yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay 26 gün gün sonra ayçiçekleri filizlendi, boy verdi. Ortaya çıkan görüntüler depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeşeren umutlarını diri tutmaya başladı.

"DEPREMİN EN İKONİK GÖRÜNTÜLERİNİ YAŞIYORUZ"

Kahramanmaraş halkı olarak tekrardan eski günlere döneceklerini ifade eden vatandaşlardan Ramazan Kaplan, "Burada deprem öncesi kuruyemişçi dükkanı vardı. Bu manzara Allah'ın bir vergisi, depremden sonra ayçiçekleri çıkmaya başladı. Depremin en ikonik görüntülerini yaşıyoruz burada. Çok farklı, çok duygusal bir sahne" dedi.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR MANZARA İLE KARŞILAŞMADIM"

Hayatında ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ve unutulmayacak bir an olduğunu belirten vatandaşlardan Ömer Faruk Ceyhan ise "Depremi yaşadım, çok iyi biliyorum. Gerçekten şaşırtıcı ama depremin de bazı etkileri var. Tekrardan hayatı renklendirecek şekilde. Mesela buralar çok sıkışık bir kentleşmeye sahipti ama şu an açılmış durumda. Aynı zamanda gördüğünüz üzere bina yıkıldıktan sonra etrafından yeşillikler çıkmaya başladı. Hayatımda hiç böyle bir manzara ile karşılaşmadım sonuçta ilk defa depremi yaşadım. Depremden sonra böyle bir şeyin olması hayata biraz umutla bakmaya yarıyor" diye konuştu.