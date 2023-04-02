Video Yaşam Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video
Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video

Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video

02.04.2023 | 10:26

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve depremde hasar alan Ulucamii minaresi kontrollü şekilde yıkıldı, o anlar görüntülere de yansıdı.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok hasarı alan şehirlerin başında Hatay'da geldi. Binlerce can kaybı, on binlerce binanın çöküp ağır hasar aldığı şehirde çatlaklar oluşan camilerin minareleri de tehlike oluşturmaya başladı. İl merkezinde olduğu gibi ilçelerde de minarelerin yıkımlarına başlandı. Son olarak Kırıkhan ilçesinde bulunan Ulucamii'nin minaresi de gerekli tedbirler alınarak kontrollü yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında minarenin devrilme anı da cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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