Depremde hasar alan cami minaresi böyle yıkıldı | Video
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve depremde hasar alan Ulucamii minaresi kontrollü şekilde yıkıldı, o anlar görüntülere de yansıdı.
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