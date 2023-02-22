Video Yaşam Depremde hasar gören araçlar dronla görüntülendi | Video
Depremde hasar gören araçlar dronla görüntülendi | Video

Depremde hasar gören araçlar dronla görüntülendi | Video

22.02.2023 | 16:02

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, depremde hasar görüp, boş araziye çekilen araçlar, dronla havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İçeride kedi tespit edilince Diyar Galeria İş Merkezi’nde yıkım çalışması durduruldu | Video 01:40
İçeride kedi tespit edilince Diyar Galeria İş Merkezi'nde yıkım çalışması durduruldu | Video 22.02.2023 | 16:18
İtfaiye erinden duygulandıran hareket! KYK yurdunda yıkandı, kullandığı şampuanın ücretini bıraktı | Video 04:02
İtfaiye erinden duygulandıran hareket! KYK yurdunda yıkandı, kullandığı şampuanın ücretini bıraktı | Video 22.02.2023 | 16:17
Depremde hasar gören araçlar dronla görüntülendi | Video 03:10
Depremde hasar gören araçlar dronla görüntülendi | Video 22.02.2023 | 16:02
5 ay önce kaybolmuştu. Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı | Video 00:40
5 ay önce kaybolmuştu. Cesedi bulundu, kuzeni gözaltına alındı | Video 22.02.2023 | 14:38
Depremin yeni görüntüleri çıktı: Binaların çatlaması, çökmesi kamerada | Video 01:41
Depremin yeni görüntüleri çıktı: Binaların çatlaması, çökmesi kamerada | Video 22.02.2023 | 12:26
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:54
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 22.02.2023 | 10:56
Husumetli olduğu kadını aracının kaputunda kilometrelerce taşıdı | Video 02:50
Husumetli olduğu kadını aracının kaputunda kilometrelerce taşıdı | Video 22.02.2023 | 10:56
Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video 00:46
Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video 22.02.2023 | 10:10
Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinden geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı | Video 02:11
Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinden geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı | Video 22.02.2023 | 09:28
Kahraman köpek Proteo’nun adı Kocaeli’de yaşatılacak | Video 02:05
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak | Video 22.02.2023 | 08:54
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 00:10
Beylikdüzü’nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 02:55
Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 22.02.2023 | 00:10
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 21.02.2023 | 23:53
Meksika’da tren tırı biçti | Video 02:07
Meksika’da tren tırı biçti | Video 21.02.2023 | 22:49
Depremin yaşandığı Hatay’da vatandaşların panik anları böyle görüntülendi | Video 00:11
Depremin yaşandığı Hatay'da vatandaşların panik anları böyle görüntülendi | Video 21.02.2023 | 00:37
Depremzede çocuk buz tutan gölette düştü, dalgıç polis kurtardı: Elinizi asla bırakmayacağız | Video 00:36
Depremzede çocuk buz tutan gölette düştü, dalgıç polis kurtardı: Elinizi asla bırakmayacağız | Video 21.02.2023 | 16:11
Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş’ın ara sokakları böyle görüntülendi | Video 02:46
Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi | Video 21.02.2023 | 15:59
Korku çetesi çökertildi! 700 mermiyle yakalandılar | Video 01:10
"Korku" çetesi çökertildi! 700 mermiyle yakalandılar | Video 21.02.2023 | 14:03
Hatay’da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 02:48
Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 21.02.2023 | 13:58
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 01:20
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 21.02.2023 | 13:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA