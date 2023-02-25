Depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi | Video

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından 3 dakika arayla Hatay'da meydana gelen 2 deprem sonucunda hasar gören, kullanılamayacak duruma gelen araçlar, görevliler tarafından otopark ve boş bir araziye çekilirken, üst üste konulduğu görüldü. Hatay'da kullanılamayacak durumda olan araç sayısı binleri geçerken, otoparka çekilen araçlar havadan görüntülendi.