Depremde hayatını kaybeden Özlem öğretmen ve 5 yaşındaki kızı toprağa verildi | Video
Deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Özlem Al Meral ve 5 yaşındaki kızı Azra Meral memleketleri Eskişehir’de toprağa verildi.
Anne ve kızının cenazeleri, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Özel Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Özlem Al Meral'in ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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