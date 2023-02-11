Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana’da yakalandı
Adana polisi Hatay’da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlıyı yakaladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana’da yakalandı 11.02.2023 | 09:24
04:41
07:16
Bakan Kirişci'den 'Hatay'da baraj patladı' iddialarına yalanlama 11.02.2023 | 01:37
04:40
04:07
Antalya’da apartman sakinlerini sokağa döken yangın | Video 10.02.2023 | 19:42
00:09
15:56
Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 17:17
03:44
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 10.02.2023 | 17:06
02:14
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 15:44
08:58
00:49
04:44
00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
00:33
10:25
00:45
01:02
01:29
103 saat sonra gelen umut: Hatay’da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 13:40