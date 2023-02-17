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Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video

Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video

17.02.2023 | 10:15

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi. Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

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