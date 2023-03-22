Depremde öldü diye düşündükleri balıkları 44 gün sonra canlı çıktı | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Osmaniye'de eşyalarını toplamak için hasarlı evine giren Gökhan Akyürek, öldüğünü düşündüğü balıkları 44 gün sonra canlı buldu. Balıkları canlı görünce o anları kameraya kaydeden Akyürek, yaşananları anlattı.
TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU
Yaşadıkları bölgede binaların deprem sırasında yıkıldığını kendi oturduğu binanın da hasarlı olduğunu belirten Gökhan Akyürek, "Osmaniye Belediyesi'nde ilk günden beri görev almaktayım sahalardayız vatandaşa hizmet götürebilmek için çalışıyoruz. Deprem anında eşim çocuk odasına girdiğinde yerlerin ıslak olduğunu, balığın fanusunun devrildiğini düşünmüş olacak ki balıklarımız da öldü diye söylemişti .Tam 44 gün sonra ben evi toparlamaya çıktığımda balıkların hala hayatta olduklarını ve çok az miktar su ile hayatta kalabildiklerine şahit oldum. Tüylerim diken diken oldu açıkçası. Bunu da bir videoyla desteklemek istedim, paylaşmak istedim. Normal şartlarda herhangi bir su motoru bulunmuyor içerisinde az bir miktarda suyla bir iki hafta maksimum yaşayabilme sürelerinin olduğunu öğrendim, araştırdım. Öldürmeyen Allah öldürmez derler ya, o hesap balıklarımız hala hayatta ve mutluyuz" dedi.
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