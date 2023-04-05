Depremde ölen özel harekat polisinden geriye düğünde oynadığı görüntüler kaldı | Video
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan ve eşi ile birlikte hayatını kaybeden özel harekat polisi Engin Kunt’tan geriye kuzeninin düğününde oynadığı görüntüleri kaldı. Kardeşinin oturduğu apartmanın depremde ilk yıkılan bina olduğunu söyleyen ağabey Erdem Kunt ise, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
KARDEŞİNİ DEPREMDE KAYBEDEN AĞABEYDEN SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Ermenek Adliyesine giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan genç polis memurunun ağabeyi Erdem Kunt, "Kardeşim Engin Kunt daha 24 yaşındaydı. 4 yıldır Hatay'ın Antakya ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yapıyordu. 6 Şubat'ta yaşanan depreme Hatay'daki evlerinde yakalandı. Eşiyle birlikte ikisi de vefat etti. Kardeşim 6 ay önce evlenmişti. Bugün sorumlular hakkında biz şikayette bulunduk. Şikayette bulunmamızın nedeni binanın 1.5 yıllık önce yapılması. Aldığımız bilgiye göre depremde Hatay merkezde ilk yıkılan bina olduğu söylendi. Bina 5 saniye içerisinde tamamen yıkılmış. Biz binayı araştırdığımızda sahibinin yaptığı bütün binalar tamamen yıkılmış. Yapı denetimleri olsun bina sahibinden müteahhitten olsun hepsinden şikayetçi olduk suç duyurusunda bulunduk. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Yıllardır depreme dayanıklı bina yapıyoruz diye satış yapan müteahhitlerin depreme dayanıklı bina yapmadıkları görüldü. Burada herkesin hakkını araması lazım. Benim kardeşim daha 24 yaşına yeni girdi. Eşi daha 23 yaşına yeni girdi ve 6 aylık evlilerdi. Bizim canımız yandı. Anne ve babamın durumu ortada gelemediler bile vekaleten ben devam ettirdim. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Herkes hakkını arasın. Sadece deprem denilip de geçmeyelim hakkımızı arayalım. Acımızı bir nebze olsun hafifletelim" dedi.
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