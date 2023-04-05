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Depremde ölen özel harekat polisinden geriye düğünde oynadığı görüntüler kaldı | Video

Depremde ölen özel harekat polisinden geriye düğünde oynadığı görüntüler kaldı | Video

05.04.2023 | 11:47

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan ve eşi ile birlikte hayatını kaybeden özel harekat polisi Engin Kunt’tan geriye kuzeninin düğününde oynadığı görüntüleri kaldı. Kardeşinin oturduğu apartmanın depremde ilk yıkılan bina olduğunu söyleyen ağabey Erdem Kunt ise, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

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Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 4 yıldır görev yapan özel harekat polisi Engin Kunt ve eşi Ceren Akdoğan Kunt, depreme uykuda yakalandı. Antakya'da Atilla Eren Apartmanı'nın 11. katındaki dairede oturan ve henüz 6 aylık evli olan genç çift, binanın tamamen yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 4 yıllık polis memuru olan Engin Kunt'tan geriye geçtiğimiz yılın Kasım ayında kuzeninin düğünü için geldiği memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Koçaşlı köyünde düğünde oynadığı görüntüleri kaldı. Depremden 1 gün sonra eşi ile birlikte enkazdan cenazeleri çıkarılan Engin Kurt, Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Koçaşlı köyünde toprağa verilirken, eşi ise memleketi Osmaniye'de defnedildi.

KARDEŞİNİ DEPREMDE KAYBEDEN AĞABEYDEN SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Ermenek Adliyesine giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan genç polis memurunun ağabeyi Erdem Kunt, "Kardeşim Engin Kunt daha 24 yaşındaydı. 4 yıldır Hatay'ın Antakya ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yapıyordu. 6 Şubat'ta yaşanan depreme Hatay'daki evlerinde yakalandı. Eşiyle birlikte ikisi de vefat etti. Kardeşim 6 ay önce evlenmişti. Bugün sorumlular hakkında biz şikayette bulunduk. Şikayette bulunmamızın nedeni binanın 1.5 yıllık önce yapılması. Aldığımız bilgiye göre depremde Hatay merkezde ilk yıkılan bina olduğu söylendi. Bina 5 saniye içerisinde tamamen yıkılmış. Biz binayı araştırdığımızda sahibinin yaptığı bütün binalar tamamen yıkılmış. Yapı denetimleri olsun bina sahibinden müteahhitten olsun hepsinden şikayetçi olduk suç duyurusunda bulunduk. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Yıllardır depreme dayanıklı bina yapıyoruz diye satış yapan müteahhitlerin depreme dayanıklı bina yapmadıkları görüldü. Burada herkesin hakkını araması lazım. Benim kardeşim daha 24 yaşına yeni girdi. Eşi daha 23 yaşına yeni girdi ve 6 aylık evlilerdi. Bizim canımız yandı. Anne ve babamın durumu ortada gelemediler bile vekaleten ben devam ettirdim. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Herkes hakkını arasın. Sadece deprem denilip de geçmeyelim hakkımızı arayalım. Acımızı bir nebze olsun hafifletelim" dedi.

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