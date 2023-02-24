Video Yaşam Depremde ölenler için eller semaya kalktı | Video
Depremde ölenler için eller semaya kalktı | Video

Depremde ölenler için eller semaya kalktı | Video

24.02.2023 | 15:39

6 Şubat Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası üçüncü Cuma namazı kılındı.

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