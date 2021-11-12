Video Yaşam Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video
Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video

Depremde panikleyip masanın altına girmeye çalıştı. O anlar kamerada | Video

12.11.2021 | 13:23

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Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem, başta Elazığ olmak üzere bölgedeki birçok ilden hissedildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Malatya'daki deprem, başta Elazığ olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'dan da hissedildi. Elazığ'da hissedilen depreme büroda yakalanan bir vatandaşın, masa altına saklandığı görüldü.

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