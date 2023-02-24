Depremde tonlarca ağırlıktaki kayalar evlerin üzerine düştü | Video

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen büyük depremler dağları yerinden oynattı. Şiddetli depreme dayanamayan kayalıklar bir bir yerinden ayrıldı. Metrelerce yükseklikten aşağı düşen araba büyüklüğündeki kayalıklar yerleşim alanlarını kullanılamaz hale getirirken, bir çocuğun ise ölümüne yol açtı. Dev kayalar havadan görüntülendi.