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Depremde yaralanan 6 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi | Video

Depremde yaralanan 6 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi | Video

13.02.2023 | 08:43

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaralanan 6 kişi, Adana'dan hareket eden ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaralanan 6 kişi daha İstanbul'a getirildi. Yaralıları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait CASA tipi ambulans uçakla Adana'dan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apron'una indi. Ambulans uçakta bulunan 6 yaralı ve 5 refakatçı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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