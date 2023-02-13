Depremde yaralanan 6 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi | Video 13.02.2023 | 08:43 Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaralanan 6 kişi, Adana'dan hareket eden ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaralanan 6 kişi daha İstanbul'a getirildi. Yaralıları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait CASA tipi ambulans uçakla Adana'dan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apron'una indi. Ambulans uçakta bulunan 6 yaralı ve 5 refakatçı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.