Video Yaşam Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı | Video
Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı | Video

Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı | Video

05.07.2023 | 14:02

6 Şubat depreminde yıkılan bin 800 yapıda hayatını kaybeden vatandaşlar için açılan soruşturmalar çerçevesinde 49 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, yıkılan bin 800 binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar için incelemeler titizlikle yürütüldü. Cumhuriyet savcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde 153 şüpheliden 49'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 53 şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 51 şahsın ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu şahıslar arasında müteahhit, fenni mesul, yapı denetim şirketi yetkilileri ve şantiye şefleri gibi kişilerin olduğu belirtildi.

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