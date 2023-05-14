Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü.
Şehir dışından gelen Melis Okan, "Depremden dolayı şehir dışına çıkmıştık. Ailemle birlikte şimdi oy kullanmak için geri döndüm. Enkaz altında oy verdik herkes için hayırlısı olur umarım" dedi.
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