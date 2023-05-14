Video Yaşam Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video
Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video

Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video

14.05.2023 | 11:19

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Depremde etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesine şehir dışından gelen vatandaşlar oy kullanmak için okullara akın etti. Okullarda oy verme kuyruğu oluşurken bazı vatandaşlar oyunu kullandıktan sonra şehir dışına çıktı.

Şehir dışından gelen Melis Okan, "Depremden dolayı şehir dışına çıkmıştık. Ailemle birlikte şimdi oy kullanmak için geri döndüm. Enkaz altında oy verdik herkes için hayırlısı olur umarım" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video 01:15
Depremden dolayı şehir dışına giden vatandaşlar oy kullanmak için geri döndü | Video 14.05.2023 | 11:19
Elindeki sigarayla apartmana girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:37
Elindeki sigarayla apartmana girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 14.05.2023 | 09:52
Diyarbakır’a korku salan silahlı uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 00:22
Diyarbakır’a korku salan silahlı uyuşturucu çetesi çökertildi | Video 13.05.2023 | 16:19
Kapıkule yolunda kaza: 6 yaralı | Video 03:40
Kapıkule yolunda kaza: 6 yaralı | Video 13.05.2023 | 15:50
Kayan kriko can aldı! Üzerine araç düşen genç kalfa can verdi | Video 01:13
Kayan kriko can aldı! Üzerine araç düşen genç kalfa can verdi | Video 13.05.2023 | 15:58
Afyonkarahisar’da piknik faciası: Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi boğularak öldü | Video 03:36
Afyonkarahisar’da piknik faciası: Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi boğularak öldü | Video 13.05.2023 | 15:44
Otomobiliyle direğe çarptı, hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 01:19
Otomobiliyle direğe çarptı, hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 13.05.2023 | 15:48
Huzur-güven uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandı | Video 01:23
Huzur-güven uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandı | Video 13.05.2023 | 15:07
Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı | Video 00:33
Yolcu ile tartışan İETT şoförü kontak kapattı | Video 13.05.2023 | 14:41
Kayseri’de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 01:38
Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu | Video 13.05.2023 | 12:37
Sunucu Onur Yaprakcı’nın hediye aldığı motosikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 04:08
Sunucu Onur Yaprakcı'nın hediye aldığı motosikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 13.05.2023 | 12:35
Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 02:19
Sultangazi’de bir araç, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:37
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 00:35
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 13.05.2023 | 12:26
Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video 01:44
Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı | Video 13.05.2023 | 12:26
Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 00:57
Alkollü otomobil kullanıyordu karşı yönden gelen motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:26
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 02:09
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:02
Eminönü’nde taksi alev alev yandı | Video 03:27
Eminönü'nde taksi alev alev yandı | Video 13.05.2023 | 11:48
Antalya’da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video 01:58
Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video 13.05.2023 | 11:50
Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 02:20
Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2023 | 11:47
Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video 00:05
Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video 13.05.2023 | 11:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA