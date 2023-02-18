Depremden kaçarken kalça kemiğini kırdı! O anlar kameralara yansıdı | Video
Diyarbakır bir kişi deprem sırasında korkup kaçtı, merdivenlerden yuvarlanarak kalça kemiğini kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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